Cientos de usuarios han expresado su rechazó por la reciente confesión que hizo Einer Gilber Alva León, más conocido en las redes sociales como ‘Makanaky’, quien reveló que abusó sexualmente de una menor de edad en el colegio.

La indignante narración se dio en una entrevista con Jonathan Maicelo en su programa de YouTube titulado ‘Cha’ Kalato’, difundido el pasado 19 de marzo de 2023.

“¿Cuándo fue tu primera vez?”, le preguntó el exboxeador, a lo que ‘Makanay’ contó detalles del presunto delito que cometió con un grupo de amigos.

“Fue en el colegio. Me dijeron ¿quieres debutar? Yo estaba nervioso [a qué edad] Fue a los 15 años, creo, con una chibola. ´Ella no quiere´, me dijeron. A la fuerza lo hemos hecho... es que no quiso dejarse pues, y como mis amigos son fríos de fríos, la cogieron. [O sea la violaron] No fue violación, no sé... es que la chibola es pende** también. Yo no he violado, es que mis amigos me dijeron, son fríos, ¿tú sabes no? chibolada, pendejada, pero ella al final se dejó” , señaló el youtuber.

¿Qué dijo Jonathan Maicelo tras escuchar a Makanaky?

Pese a lo indignante de su declaración, Maicelo restó importancia al hecho y le hizo otra desagradable pregunta. Su actitud también fue criticada por los seguidores.

“Makanaky estás diciendo que has violado a una chibola prácticamente”, dijo el boxeador, agregando que no quería saber más detalles. “¿La jerma gimió, gritó, le gustó? ”, agregó, causando repulsión.

“Normal, ella no dijo nada. Ya pasó varios años”, agregó el influencer.

Este personaje llamado Makanaki, le confiesa a Maicelo que violo a una niña! Y el en vez de terminar la entrevista y botarlo a patadas le resta importancia y sigue con su basura de entrevista! pic.twitter.com/eMRUDan0ID — Pajita (@MeDicenPajita) March 26, 2023

Critican a Makanaky y Maicelo

Los usuarios que vieron la entrevista de Maicelo a Makanaky no dudaron en criticarlos, por la frescura con la que hablaban sobre este caso de violación:

“Acaban de confesar una violación y lo único a lo que atina Maicelo es a poner cara de hvn”.

“La confesión del enfermo”

“¿Están hablando de una violación, y nadie se indigna? Maicelo, tu eres padre de familia! Cómo pueden tomar ese tema con gracias”

“Que indignante vivir en un país como este donde más se indignan por infidelidades de las mujeres en un matrimonio, pero si un v10lador confiesa su crimen nadie dice nada”

“Ha cometido un acto de violación y todos lo toman a la broma, además ha sido de forma colectiva, ya que menciona a sus amigos. Esto si debe ser castigado por las autoridades”.

TE PUEDE INTERESAR