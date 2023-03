Jonathan Maicelo, boxeador y deportista peruano, ha vuelto a generar controversia por la repudiable entrevista que le realizó al cómico Kike Suero meses atrás en su canal de YouTube. El “Rocky de los Barracones” vuelve a estar en el ojo del huracán luego de su conversación con el tiktoker Makanaky, quien confesó-sin ningún remordimiento-que violó a una menor de edad.

El programa de Magaly Medina expuso parte de la entrevista que tuvo Maicelo con Kike Suero en donde le preguntó de manera soez y grosera por su vida sexual.

Las obscenas y repudiables preguntas que le hizo Maicelo a Kike Suero

“ ¿Cuántas jermas de la televisión te has cach***?”, “¿Has cach*** en el canal?”, “Te has cac*** a un cabrito?”, “Te has cogid* a tu prima?”, fueron algunas de las interrogantes que hizo Maicelo.

Pero eso no fue todo, Jonathan Maicelo también se animó a bromear con el tema del abuso sexual y le preguntó a Suero si alguna vez se han ‘aprovechado’ de él cuando se encontraba ebrio.

“ ¿Qué es lo peor que has hecho o te han hecho estando borracho? Porque estando borracho también te pueden hacer muchas cosas, te pueden cul***, te pueden meter el dedito y te levantas con el dolor en el cul*** ”” , se le oye decir al popular “Batería”.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre entrevista de Jonathan Maicelo?

“Es agraviante, es apología a la violencia contra la mujer, es no tener respeto por el público, es cualquier cosa (...) Vulgar, soez”, dijo la “Urraca” muy indignada.