Recientemente la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Einer Gilbert Alva León, más conocido en las redes como Makanaky, tras confesar que ultrajó sexualmente a una menor de edad. Y es que luego de desatarse el escándalo, el tiktoker señaló que todo lo que contó era broma.

Todo se dio en la última edición del programa de Magaly Medina, cuando un reportero lo entrevistó y le consultó sobre lo qué pasaría si las autoridades lo encontraban culpable.

“Caballero me voy a la cárcel... Normal, me voy” , expresó el sujeto suelto de huesos frente a las cámaras de ATV. “No hay nada, como te repito, no hay nada y que investiguen. Yo me cree a los amigos que fuimos y a la chica a la cogimos, está en mi imaginación”, agregó.

Viralizan audio donde Makanaky confiesa abuso

Tras viralizarse el caso de Makanaky, en redes sociales se difundió un nuevo video del tiktoker donde también confiesa que participó de un abuso sexual a una joven.

“La agarramos entre cinco. Es violación. Era mi prima. Entre cinco la agarramos, es que mis patas querían que yo esté con ella y coordinamos. Ella se da cuenta que era yo y no se dejaba, pero un pata agarró y le rompe el... y la jala”, manifestó.

