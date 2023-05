A modo de ironía, el programa ‘América Hoy’, decidió nombrar al novio de Carol Reali como ‘El trabajador del año’, para luego revelar, a través de Janet Barboza, que el brasileño no habría tenido chamba desde hace años.

Según las declaraciones de Janet Barboza, le habría llegado información de que André Bankoff, no habría laborado desde hace muchos años: “Empezó a facturar gracias a Cachaza, nos hemos enterado de que en él en Brasil ya no estaba trabajando y ya no lo conocían. Nos cuentan que ya hace años hizo una novela, lleva años sin trabajar”.

El haber iniciado una relación con ‘Cachaza’ le habría caído como anillo al dedo, ya que según la ‘rulitos’, gracias a su nuevo amor, estaría cerrando contratos: “Sin embargo, llega a nuestro país y empieza a hacer comerciales con Christian Dior con Cachaza... a qué palo te arrimas”, comentó con risas Janet Barboza.

¿Cómo conoció Cachaza a André Bankoff?

Según el relato de la brasileña, todo fue inesperado, al igual que el amor que nació entre ellos: “(Nos conocimos) en Brasil. Hablamos primero por internet y luego cenamos”, además ‘Cachaza’ afirmó que era fan del actor desde hace muchos años.

