Rafael Cardozo se encuentra en el ojo público luego de las declaraciones que dio sobre su expareja, Carol Reali, quien ya se encuentra nuevamente enamorada del brasilero André Bankoff. Y es que el exchico reality confesó si es que para él en algún momento existió la posibilidad de retomar su relación con ‘Cachaza’.

En ese sentido, el modelo confesó que en cierto punto si pensó que volver a retomar su romance de más de 12 años con la influencer, quien prefirió dar un paso al costado y presentó oficialmente a su nueva pareja, el actor André Bankoff.

Todo se dio durante la entrevista que les dio Rafael a Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, donde terminó por aceptar que sí tenía en sus planes volver con su examada, siempre. Sin embargo, esta decisión quedó nula cuando vio que Cachaza presentó a su actual novio brasilero en redes sociales.

“Si Carol no subía la foto con ese chico, ¿hubiera habido la posibilidad de que tú la busques?”, le preguntó la ‘China’. “Probabilidad de que tal vez un día podamos volver, podría haber habido, que ahora ya no hay, pero de que yo la busque, no. La probabilidad de que si yo no hubiera visto algo, sí había de regresar” , expresó Rafael Cardozo.

