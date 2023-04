Deysi Araujo decidió enrumbar a Cancún para olvidar completamente los dimes y diretes que tuvo con Jackson Torres, a quien recomendó vaya a terapia, ya que no entiende cómo primero puede haberla demandado por daño psicológico, y luego pedirle que le dé una nueva oportunidad.

En ese sentido, la vedette señaló que no quiere saber nada del amor y que se encuentra muy bien soltera. “Así como estoy me va muy bien. No tengo que rendirle cuentas a nadie y lo mejor es que nadie me está fiscalizando”, comenzó diciendo.

Recordemos que Jackson Torres dejó entrever que iba a demandar a Deysi por haberlo agredido y aventarle una gaseosa en pleno show en el rostro durante su lanzamiento como cantante.

“No comprendo a este hombre, me denuncia por maltrato psicológico y luego está rogando que le dé una oportunidad o me manda a buscar con sus tíos y amigos. Le aconsejaría a su familia que lo lleve a terapia , que vaya al psicólogo o al psiquiatra, él tiene su mujer, su vida hecha, ¿para qué me busca? Yo ya cerré ese capítulo, estoy en otro momento de mi vida”, agregó fuerte y claro para Trome.

