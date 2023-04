Tremendo lío que se ha ganado la vedette Deysi Araujo con su expareja, el exjuez Jackson Torres, por agredirlo y aventarle una gaseosa en pleno show. El exmagistrado explotó en el escenario luego de que la pelirroja le aventara hasta la botella en el rostro durante su lanzamiento como cantante.

En las imágenes difundidas en ‘Magaly TV La Firme’ donde se ve a la modelo lanzándole el líquido de una gaseosa al exjuez, sorprendiendo a todos los asistentes,

“Esta noche ha venido a hacer el ridículo aquí en el escenario”, comentó Deysi antes de ser increpada por su exnovio,

“No me parece gracioso este tipo de hechos. Ella me ha tirado gaseosa y casi me pasa corriente con el micro” , respondió furibundo, a lo que la vedette se justificaba diciendo: “es para que no aprendas a mentir”.

Ex juez denunciará penalmente a Deysi Araujo

El indignado hombre ratificó su denuncia ante los ‘Urracos’ de Magaly Medina. “¿A ver dime si me electrocuto? Eso ha sido algo grave, no es perdonable, no puede normalizarse. Algo que le causa gracia a ella y me pase a mi corriente, yo me puedo morir electrocutado con el micro, no puede hacer eso ” , cuestionó el exmagistrado.

El también cantante anunció que tomará medidas legales. “(¿Le vas a poner una denuncia?) Yo voy a proceder con ella porque esto no es algo normal”, precisó.

Magaly Medina consideró que Deysi Araujo llegó “al límite de la violencia”.

Cabe indicar que esta no es la primera vez que el exmagistrado denuncia ante la Policía a Deysi Araujo, ya que el 09 marzo también la acusó de violencia psicológica en la comisaría de Laura Caller.

TE PUEDE INTERESAR