El pasado martes 28 de marzo de 2023, la cantante Paula Arias dio una entrevista al reportero de ‘Magaly TV La Firme’ donde confirma que retomó su relación con Eduardo Rabanal , luego de que arreglaran sus desacuerdos por un comunicado que él difundió en sus redes sociales.

Sin embargo, ese mismo día que el futbolista tuvo sexo virtual con su amiga cariñosa Kristy Ordoñez, a través de mensajes ‘calentones’ vía WhatsApp, seguida de una una videollamada.

“Estoy en la cama” , le dice el jugador, mandádole fotos de sus partes íntimas. Ella le responde de la misma forma y le mando una imagen similar de su cuerpo.

“Él me mandó una foto de sus partes íntimas. Yo le mandé foto antigua donde estoy con pijama y él me pide ‘una de ahora’. No le mandá nada, yo recién estaba llegando a mi casa”, comentó la joven este lunes 4 de abril frente a Magaly Medina.

“Mándame más pues, algo para mí. Yo me he tomado ahorita, ves que no valoras”, fue el reclamo de Rabanal, a lo que Kristy le mandó varias imágenes.

Aparentemente, estas fotos le subieron la temperatura al exfutbolista que le pidió ir a su casa.

“No quieres que vaya ahorita (...) es la escalera, no sé, en algún lugar, un rato” , le respondió el novio de Paula Arias. Debido a que él estaba en Magdalena y ella en Puente Piedra, acordaron hacer una llamada virtual.

“ Nos vimos desnudos, y empezamos a tocarnos. Después de eso ya no nos vimos más”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR