Rodolfo Anda, quien se hizo conocido en nuestro país por ser la expareja de Vanessa Terkes, falleció este 31 de marzo de 2023 a los 57 años de edad. Como se recuerda, el productor y actor de cine mexicano mantuvo una relación durante 9 años con la bella actriz peruana, e incluso tuvieron planes de matrimonio, pero la relación no llegó a buen puerto. Ambos quedaron como buenos amigos.

Como era de esperarse, esta noticia entristeció a la interprete de la “Tyson”, quien no dudó en despedirse de él a través de un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Vanessa Terkes sobre fallecimiento de Rodolfo Anda?

“Como era de costumbre te me adelantaste Ro, siempre estarás en mis oraciones y en mi corazón. Eres de los mejores seres humanos que he conocido, gracias por tanto, gracias por todo, te voy a extrañar. Se nos fue al cielo uno de los grandes” , expresó Vanessa Terkes muy dolida.

Falleció Rodolfo Anda, ex de Vanessa Terkes. Foto: (Instagram/@vanessaterkes).

En entrevista con Infobae, la novia del excongresista Juan Sheput manifestó su tristeza tras la partida de su expareja Rodolfo Anda, a quien lleno de elogios.

“Fue muy fuerte y duro para mí, porque era una persona joven, con toda la vida del mundo. Nadie se lo esperaba”, dijo Vanessa Terkes a referido medio.

“Era una persona buena, íntegra, profesional, siempre pendiente, buen padre, buen hombre en su momento y buen amigo. Todos nos hemos quedado en shock. Pensé en viajar a México, pero imaginé que me iba a destruir. Creo que, de alguna manera, no me quiero despedir. He orado mucho por él y lo seguiré haciendo. También pensé que me iba a poner muy mal y estoy segura que a él no le hubiera gustado verme así”, detalló.