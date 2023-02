Fuertes declaraciones. Deysi Araujo no se calló nada y se pronunció sobre la relación sentimental que mantuvo con el exjuez, Jackson Torres, mismo que se presentó en el programa de Magaly Medina para lanzar su carrera como cantante.

Y es que en ese sentido, la pelirroja afirmó que su ex aún la sigue llamando para decirle que la ama, pese a que ya inició una nueva relación.

“Hace casi un mes terminamos y antes de ayer me llamó para decirme que me amaba, pero no doy marcha atrás. No entiendo por qué me dice aún me ama, si ya está haciendo su vida con otra mujer”, dijo en un inicio la bailarina.

“Lo raro es que él no quería que tenga Onlyfans, pero la chica con la que está tiene Onlyfans y baila desnuda en discotecas”, agregó para Trome.

Por otra parte, el juez Jackson Torres estuvo de invitado en la reciente edición de Magaly TV: La Firme, donde confesó que nunca tuvo apoyo por parte de Deysi Araujo, motivo por el que ahora le dedica el tema ‘La tóxica’. “Lamentablemente, no me apoyaba en mis proyectos, en mi día a día, en mis sueños siempre le pedí apoyo y amor”, sostuvo el letrado.

