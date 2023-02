El abogado de John Kelvin, Ricardo Franco de la Cuba, no se quedó callado y se refirió a la jueza Fiorella Linares, quien dictó nueve meses de prisión preventiva en el Penal de Ancón II para el cumbiambero por los delitos de violencia psicológica en agravio de su aún esposa, Dalia Durán, y por haber desacatado las normas restrictivas.

“La prisión preventiva ha sido una sentencia prevalicadora, emitida por la juez Fiorella Linares, basada en una serie de argumentos insolidos, sin sustentos, puro floro, pero no se ha basado en hechos reales”, comenzó diciendo la defensa del artista.

En ese sentido, según Franco de la Cuba, las medidas de protección a favor de la modelo cubana que no respetó John Kelvin, no le fueron notificadas oportunamente. “Es una resolución del 21 de diciembre de 2022 a favor de Dalia y su hijo. La jueza dice que mi patrocinado fue notificado al WhatsApp, pero ese número no le corresponde, está a nombre de otra persona. Le enviaron la notificación en Navidad, nosotros hemos ubicado ese teléfono y ni siquiera ese WhatsApp se abrió” , refirió.

Por otro lado, Franco de la Cuba aseguró que solicitó a la jueza que la audiencia sea privada antes de empezar y también antes de mostrar los videos íntimos de Dalia Durán.

“Siempre las audiencias han sido reservadas, la señora jueza la hace pública, la pone en YouTube, en Facebook, para hacerse fama de la desgracia de una persona que ha sido detenida arbitrariamente. Si se hizo público, es culpa de la jueza que publica una audiencia que ha debido ser privada, quería hacerse propaganda, no le interesa pisotear los derechos de una persona”, señaló.

