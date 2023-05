Con el anunció de un nuevo ampay en el que se verían involucrados cinco futbolistas de ‘Universitario de Deportes’, los hinchas del equipo crema afirmaron que Magaly Medina tendría algo en contra de la ‘U’, motivo por el que la ‘urraca’ salió a poner el parche.

“No soy ni de uno ni de otro, yo solo quiero ampays, me interesa 3 rábanos de quien se trate”, de esta forma es como Magaly Medina volvió a dejar en claro que de futbol no sabe ni le interesa nada, añadiendo que ningún equipo es digno de su pasión, ya que a ella solo le importan los escándalos de los futbolistas.

Tras el ampay a Paolo Hurtado de ‘Cienciano’ y a Aldair Rodríguez de ‘Alianza Lima’, los equipos que integraban ambos jugadores, tuvieron victorias y ahora que le tocó el turno a cinco peloteros de ‘Universitario de Deportes’, algunos advirtieron que se les vienen victorias, relacionando los ampays con los goles: “Ahora dicen que yo soy el amuleto de los equipos”.

