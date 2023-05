No es la primera influencer en aprovechar la nueva popularidad que tiene el aún esposo de Keiko Fujimori para lucirse con él y en esta ocasión, habría sido casualidad el encuentro entre Jamila Dahabreh y Mark Vito.

La influencer Jamila Dahabreh sorprendió a sus seguidores al publicar una historia junto a Mark Vito, quien estaría en el mismo gimnasio que la modelo: “A quién me encontré por aquí”.

¿Jamila Dahabreh está soltera?

En una reciente entrevista para el diario ‘Trome’, la modelo afirmó no tener nadie que la engría, pero no le cierra sus puertas al amor: “Me gustaría volver a tener pareja, me gustaría casarme y tener otro hijo, un varoncito. Mi hija ya está grande, ella es mi mejor amiga, somos cómplices y estaría feliz si tiene un hermanito, pero por ahora no hay nadie”.

