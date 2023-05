Una de las figuras principales de ‘América TV’ se casó el pasado fin de semana tras 12 años de una estable relación que tiene como fruto 2 hijos y Rodrigo González le deseó lo mejor a los nuevos esposos, Verónica Linares y Alfredo Rivero.

Por su parte, Rodrigo González no pudo evitar pronunciarse sobre la boda de Verónica Linares que jaló muchas cámaras y atención de los seguidores de la farándula peruana: “Todo lo mejor para Verónica Linares, que ha decidido también casarse por religioso y apostar por eso. Eso se celebra porque cada vez la gente es más individualista, ¿qué pareja, qué casarse, qué nada? A nosotros nos encanta, por eso nos llamamos ‘Amor y fuego’, y nos encanta que haya de los dos”.

¿Por qué Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz no fueron a la boda de Verónica Linares?

Según explicó la pareja de esposos formada en ‘Esto es Guerra’. Recibieron la invitación, pero un imprevisto no les permitió asistir: “La invitación decía a las 7:30 p.m. He llegado a mi casa a las 8 p.m., mi perrito estuvo en el veterinario, no pudimos llegar porque tuvimos que ir a recogerlo y todo”.

