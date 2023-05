Durante el programa “Amor y Fuego”, el conductor Rodrigo González se refirió a la actriz Katia Condos, quien se lució impecable junto a su esposo Federico Salazar en la boda de Verónica Linares y Alfredo Rivero, que se realizó el 28 de abril de 2023.

El presentador se mostró totalmente asombrado con la nueva apariencia de la integrante de las “Mujeres de la PM”, por quien se desvivió en elogios.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Katia Condos?

“Me impresiona, Katia Condos ha cambiado bastante, ¿no?, me parece que ha cambiado de estilista”, comentó “Peluchín” en un inicio. “Katia está flaquísima, está regia”, resaltó Gigi Mitre.

“Cuando las veo en alguna foto, en algún adelanto, a Gianella, Rebeca, Katia, Almendra, siempre me parecía como que Rebeca era la más fashionista, era el estilo que más me gustaba de las 4, pero ahora me gusta más Katia”, agregó el presentador.

Posteriormente, Rodrigo González recordó cuál fue su impresión al conocer a Katia Condos cuando ambos trabajaban en el fenecido magazine “Hola a todos”.

“Me acuerdo cuando la conocí en ‘Hola a todos’, daba sueño verla, estaba con una actitud de ‘tengo sueño, tengo frio, tengo todo’, pero ahora la veo diferente, la veo toda empoderada, toda regia”, destacó.