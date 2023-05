La noche de este 1 de mayo de 2023, durante el programa “Magaly TV, La Firme”, la periodista Magaly Medina volvió a arremeter contra su compañera Juliana Oxenford, a quien acusó de caviar.

La “Urraca” señaló que está en contra de los denominados ‘caviares’ por ser los responsables de la ‘desgracia del Perú'. Además aseguró que la televisión está repleta de estos personajes, en clara alusión a la presentadora de “Al estilo Juliana”.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Juliana Oxenford?

“(Jaime Chincha) Me parece un tremendo caviarón. La televisión está llena de caviares, acá tenemos una (Juliana Oxenford), allá tenemos otros. Yo tengo mucho en contra los caviares porque, en este país, estamos fregados por su culpa. Esa es mi postura”, dijo Magaly Medina.

“Al pata no lo veo. Jaime Chincha me cae gordo con esa falsa imitación de Jaime Bayly. Es ridículo, toda su vida se ha pasado imitando a Jaime Bayly, hasta el tono de voz, la forma de como habla, no lo veo. Me parece un pobre ridículo Jaime Chincha, ni siquiera me parece trascendente”, concluyó la figura de ATV.