La conductora Karla Tarazona se refirió a los cuestionamientos que recibe en redes sociales por tener hijos de diferentes papá. En una entrevista con un diario local, ella también habló sobre la posibilidad de rehacer su vida amorosa tras su fallido matrimonio con el empresario de los huevos, Rafael Fernández.

Como se sabe, Karla tiene tres hijos varones: Stephano y Alessandro, producto de su romance con Leonard León y el pequeño Valentino, quien es fruto de su amor con Christian Domínguez.

¿Qué dijo Karla Tarazona?

“Son personas con doble moral, en especial, las mujeres que me dicen: “¿Cómo puedes tener hijos de distintos padres?”. A ellas les digo: “Porque yo no voy a estar al lado de alguien que me maltrata o humilla”. Seguro no tendré un enamorado más, seguro tendré más de 20, eso no me hace ni más ni menos”, señaló a El Popular.

“Uno debe vivir su vida como mejor le parezca. Mis hijos crecerán y se irán y yo merezco también un compañero (...) Voy a cumplir 40 años en pocos días, tengo a mis hijos felices, tengo trabajo, estoy tranquila, me siento regia a puertas de la base cuatro”, puntualizó.