¡Uy! Al parecer Mark Vito no quiere mirar al pasado y abraza con fuerza su soltería. El ex esposo de Keiko Fujimori sorprendió a todos desde hace algunas semanas con su increíble cambio físico que ha recibido multiples halagos en la plataforma de TikTok.

La popularidad de Mark Vito ha crecido tanto en redes sociales que ahora realiza videos en colaboración con personajes de la farándula nacional como Fabio Agostini, quien lo ha declarado su alumno y esta vez el padre de Kyara Villanela volvió a remecer las redes con un nuevo TikTok y un curioso mensaje.

El nuevo video de Mark Vito

Hace tan solo una hora el ahora aspirante a influencer, Mark Vito, publicó un nuevo video de TikTok en que se luce con la camisa abierta mientras baila al ritmo de la música y sostiene una bebida en mano.

Sus peculiares pasos son acompañados con un divertida canción pero con un curioso mensaje. “ Que lindo es ser soltero ”, es lo que se escucha en el video mientras que Mark Vito patea una decoración de enamorados. El popular clip ya tiene más de 334 mil reproducciones y miles de comentarios que halagan al personaje.

Con ese nuevo TikTok, Al parecer Mark Vito olvidó completamente a Keiko Fujimori y no planea tener una relación sentimental pronto.

TE PUEDE INTERESAR