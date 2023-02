La exchica reality Yiddá Eslava defendió el look que utilizó en la alfombra roja de ‘Asu Mare 4′. Sin embargo, los usuarios la criticaron duramente y aseguraron que su outfit fue “desatinado”.

“VÍSTETE CÓMO TE DE LA GANA Y TE HAGA FELIZ… Las modas son para quienes las quieren seguir, dejemos de encasillar, etiquetar y juzgar la presencia e importancia de las personas por lo que vistió, dejarse llevar por ello en estos tiempos, es muy básico y ridículo. Más lindo que un vestido elegante, es una conversación inteligente, valoremos más a la persona y menos a lo que lleva puesto”, escribió Yiddá Eslava.

“Pero ir con jeans a una alfombra roja? Con ese lema que podemos ir como queremos mucha gente se viste fuera de lugar”, escribió un usuario. “Puedo ir como ME DE LA GANA, es algo que no entiendo ¿por qué les cuesta tanto? ¿Sabían cual fue el código de vestimenta? Si es Sport y vas elegante ¿estaría mal?”, respondió la ex ‘combatiente’.

“A lo que voy es, dejen de ser tan básico y superficiales, por favor, empecemos a respetar un poquito, cansada que la gente quiera hasta decidir ¿qué está bien que uses y que no? Jajaja ¡es una locura !”, señaló Yiddá Eslava, quien dejó entrever que no se siente cómoda con ropa elegante: “Jajaja y ¿si no me gustan los vestidos? tengo que usarlos para estar a la “ALTURA” discúlpame pero no compartimos estilos”.

Ante la reacción de Yiddá Eslava, otro usuario cuestionó su opinión: “No concuerdo. Creo que eso que dices. Está bien para el día a día pero para ciertos eventos no. O sea, te invitan a un matri y tu eres capaz de ir como sea por hacerte la q no sigue “modas” y malograrle el evento a alguien. Claro si es que te dejan pasar. No pues. Hay cosas y cosas. Aprendamos a distinguir”.

“Jajaja no hay forma que me vista así para ir a tomar un café NO ES MI ESTILO, es tan difícil RESPETAR LA FORMA DE VESTIR”, contestó la exchica reality. “Primero que yo no lo hago por ir “contra la corriente” es cuestión de RESPETO, Segundo que no compartamos gustos, no quiere decir que sea desubicada”, acotó.

Según Yiddá Eslava, le gusta vestirse de forma simple pese a que se trate de un evento como una alfombra roja o una boda: “Para mi el sentirme bien conmigo es más importante que estar complaciendo a los demás. Lo que quizás para algunos es correcto, para mi es incómodo y te aseguro que JAMÁS me pondría en segundo lugar”.

Foto: captura Instagram

