Nicole Akari y Roberto Otoya estuvieron como invitados especiales en el programa “Préndete”, donde no dudaron en referirse a los looks que presentaron los distintos artistas en el pre-estreno de la película “Asu Mare: Los Amigos”. Y es que una de las que no fue nada favorecida con los comentarios, fue Yiddá Eslava, con quien no tuvieron piedad a la hora de criticar.

En se sentido, cuando aparecieron las imágenes de la actriz peruana junto a su pareja Julián Zucchi, la experta en modas se tapó el rostro, generando la reacción de las conductoras y de su compañero, quien no dudó en apoyarla.

“Uy no no no. Yo pienso que Yiddá salió como quien iba al cine, a una reunión con amigas a Larcomar, a tomar un café, pero no a una alfombra roja”, dijo en un inicio Roberto Otoya.

En ese instante, Melissa Paredes no dudó en salir al frente para defender el vestuario de Yiddá, quien siempre se ha caracterizado por ser bastante sencilla hasta en la forma de vestir. “Pero Yiddá se caracteriza por utilizar un estilo bien sencillo, ah”, dijo la conductora.

“Ojo, una cosa es un look bien sencillo y otra es ir como cualquier cosa, quítense eso de la cabeza. Yo amo a Yiddá, tu sabes que yo te amo (...) No sé, o por último peinate, recortate el cabello. No va, y que no vuelva a ir, que se quede en su casa”, finalizó diciendo la experta en moda.

