No le gustó nadita. Ethel Pozo no se calló nada y se refirió a las diversas “choteadas” que le habría dado Luciana Fuster al programa “América Hoy”. Y es que la conductora se mostró bastante sorprendida con la cara de pocos amigos que evidencia la modelo cada que ve las cámaras del magazine matutino.

Frente a ello, Janet Barboza afirmó que se ve “el desprecio” de la chica reality hacia su espacio de espectáculos. “La verdadera mirada de Soraya a María la del Barrio”, comenzó diciendo.

“Me ha dolido la cabeza (...) Me ha empezado a doler la cabeza porque he estado mirando y tratando de entender por qué no te acercaste o por qué no te deja... Fuera de bromas ¿De verdad no nos puede ni ver?” , se cuestionó Ethel EN VIVO.

En ese sentido, la popular ‘Rulitos’ volvió a recordar que Luciana no quiere declarar para ‘América Hoy’ porque mostraron sus fotos de su antes y después, en cuanto a cambios físicos.

“Luciana Fuster nos detesta porque pusimos unas imágenes de ella, de su antes y después, no le gustó. Luciana lloró el día que yo fui, estuvo molesta porque a ella no le gusta que pongamos esa foto”, sentenció Barboza.

TE PUEDE INTERESAR