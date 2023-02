John Kelvin se encuentra en el ojo público tras haber sido detenido por insultar y denigrar nuevamente a Dalia Durán, pese a que tendría una orden de alejamiento. Frente a ello, Karla Tarazona no dudó en pronunciarse al respecto y afirmó que el cantante debería ser fuertemente sancionado.

“Se debe respetar la norma y aparte tengo entendido que él para ver a sus hijos, hay otra persona que le acerca a sus hijos, y hay todo un trámite. Pero parece que esta vez a él no le importó nada y se puso a tocar el timbre como si no hubiera ninguna norma que respetar”, comenzó diciendo Melissa Paredes.

En ese sentido, la expareja de Christian Domínguez corrigió a la exesposa de Rodrigo Cuba y señalo que el cumbiambero no solo habría se habría equivocado, sino que habría cometido una falta que le podría costar nuevamente ser privado de su libertad.

“Esto no se puede llamar error, más bien, yo lo llamaría una falta y por esta falta va a tener que ser sancionado. Me parece una pena que el abogado tenga esas declaraciones tan machistas de que ella quiere volver con él. De eso no se trata señor, se trata de que una persona como John Kelvin, que acaba de salir de la cárcel, tiene que cumplir normas de conducta”, expresó indignada la locutora radial.

“Yo creo que el tiempo está pasando y una persona que no cumple con su terapia psicológica, que no es sincera de corazón, ese hombre que salió con su virgen, lamentablemente está demostrando que cambios en su vida no hizo jamás” , enfatizó.

