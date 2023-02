El presente martes 07 de febrero, las páginas de farándula se volvieron a llenar del tema John Kelvin, debido a que fue detenido otra vez, por no respetar la orden de restricción que tiene para Dalia Durán, y según ella, fue insultada en la puerta de su cada por un furioso cantante que no aceptaba que su hijo no quiera verlo.

“Johnatan Sarmiento fue hasta la casa de Dalia Durán para intentar sacar a su hijo mayor ,fue a ejercer su derecho a régimen de visitas y había comentado a la denunciante que deseaba salir con su hijo”, es un fragmento del parte policial que logró conseguir y presentar Magaly Medina.

Según las declaraciones de Dalia, su hijo mayor, un niño de 13 años, no quiso ver a su papá, lo que no fue aceptado por John Kelvin, quien decidió ir a la casa de la cubana y al verla a ella recién llegando con sus hijas menores, comenzó a insultarla: “La ha llamado prostituta y que se dedique a su OnlyFans”, contó Magaly Medina.

La abogada Claudia Zumaeta afirmó que el cantante podría volver a prisión si es que Dalia lo denuncia por agresión, ya que fue lo que hizo tras insultarla en presencia de sus hijos.

