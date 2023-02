La influencer Olenka Cuba volvió a arremeter contra Karla Tarazona este 8 de febrero de 2023 en sus redes sociales. Esta vez, la pareja de Leonard León lanzó un polémico mensaje que todo haría indicar sería una indirecta para la conductora de ‘D Mañana’.

A través de sus historias de Instagram, la visitadora médica habría cuestionado la vida sentimental de la compañera de ‘Metiche’ y Melissa Paredes.

“Los niños no se tocan, así es, pero tampoco se dejan donde el vecino, no se mandan a la tienda solos, no duermen en casas ajenas, no se envían en taxis, no duermen con el primito ni con el tío ni con gente desconocida”, dice el mensaje inicialmente.

“No se les pone papá a cada rato, no se mandan solos al colegio ni tampoco deben hacer vida de adultos siendo niños”, agregó.

Olenka Cuba sobre Karla Tarazona. Foto: (Instagram/@olenkacuba).

Como se recuerda, Karla Tarazona anunció su separación con Rafael Fernández en el mes de agosto. El ‘Huevero’ se convirtió en una figura paterna para los hijos de la conductora, al igual que lo fue en su momento Christian Domínguez.