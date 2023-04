Gabriela Serpa y Alfredo Benavides se encuentran en el ojo público tras ser vinculados sentimentalmente. Sin embargo, ahora la parejita protagonizó un tenso momento en el programa “JB en ATV”, cuando mostraron imágenes de la actriz cómica bailando con uno de sus compañeros durante la celebración por los 40 años de canal 9.

En ese sentido, fue el hermano de Jorge Benavides quien no dudó en reclamarle a la bailarina y ella respondió que se encontraba muy emocionada en dicho evento y que quería ganarse el premio del canal. “Eso sucedió en los 40 años de ATV. Ahí me había tomado cuatro latitas de chela, estaba feliz porque estaba compartiendo con mis compañeros”, comenzó diciendo.

“¿Dónde estaba yo?” , le consultó Alfredo, a lo que ella le respondió y le aclaró que no tiene por qué reclamarle porque no son pareja oficialmente. “ No me tienes que reclamar nada porque tú y yo no tenemos nada. No me has formalizado, por lo que yo puedo hacer con mi vida lo que se me da la gana porque soy alguien libre como una paloma”, expresó la menor de las Serpa.

Por otra parte, Gabriela Serpa también se animó a confesar que fue vestida con un sensual vestido a los 40 años de ATV para impactar a algún gerente del canal, pues se encuentra “soltera y sin compromiso”. “Yo quería disfrutar con mis compañeros y quizá encontrar un gerente, hacer click, tú sabes...”, dijo entre risas.

