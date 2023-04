Orgullo nacional. Fernando Armas cumplió recientemente 33 años de carrera artística, motivo por el que el programa “El Reventonazo de la Chola” decidió homenajearlo por sus diversas imitaciones a personajes políticos y mediáticos.

Todo se dio en la última edición del espacio que conduce Ernesto Pimentel, cuando sorprendieron al cómico con un video especial que le prepararon, resaltando todo su talento y sus más de tres décadas en el mundo artístico.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que también le otorgaron un premio, por lo que Fernando Armas no pudo evitar emocionarse. “Yo no sé hasta cuándo voy a tener la energía para estar en televisión y radio. Hasta cuándo también me puedan permitir los directivos de seguir en la televisión y la radio de seguir, pero de algo estoy seguro, moriré en el escenario”, comenzó diciendo.

“Seguiré haciendo reír, hasta que Dios me permita y me preste vida. Y mi cerebro me permita crear y crear. Para sacar más sonrisas”, agregó el comediante. Finalmente, la Chola Chabuca lo vaciló. “Para muchos, Fernando es el imitador que más trae mala suerte. Todos sus personajes imitados están presos. No es su culpa”, acotó.

