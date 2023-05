Jean Paul Santa María decidió pronunciarse por la reciente aparición pública de Angie Jibaja, quien reveló resultados de su último examen toxicológico en Chile y pidió a su expareja que le permitan ver a sus dos menores hijos.

“Jean Paul, te lo suplico, una vez más, te lo ruego. La última vez que te visité, me los negaste a pesar que te llevé mi examen toxicológico y mi pericia psicológica también. En tus manos te pedí que veas mis exámenes. Pero no, una vez más no los pude ver, ni en sus cumpleaños, ni en navidad, no me contestaron mis llamadas”, escribió Jibaja el pasado 27 de abril en su cuenta de Instagram.

Al respecto, Jean Paul Santa María afirmó que sus hijos han sido citados y han estado en audiencia con el juez, la fiscal y el equipo que ve todo el proceso legal contra Angie Jibaja, por la tenencia.

“Eso está encaminado. Ya ellos, ante el juez, han declarado y han manifestado todo lo que sienten, piensan, etc. Hay otra vías que son las que yo estoy usando en pro de la paz y la tranquilidad de mis hijos y de mi familia” , comentó, en comunicación con ‘América HOY’.

Jean Paul lanza responde a Angie Jibaja

Jean Paul Santa María sostuvo que su expareja Angie Jibaja “está desacatando lo que un juez ha dictaminado” , por lo que tomaría medidas legales.

Recordemos que, según la orden judicial, la popular ‘chica de los tatuajes’ tiene la prohibición “de publicar, compartir y difundir a través de cualquier medio de comunicación, conversaciones, fotografías y cualquier otra información que comprenda a sus menores hijos, agraviado y progenitor de aquellos, bajo expreso apercibimiento de ser denunciada por el Delito de Resistencia y Desobediencia a la Autoridad en caso incumplimiento”.

Asimismo, tiene la prohibición “de realizar comentarios negativos y manipular la percepción de sus menores hijos sobre los hechos materia de denuncia y/o sobre su progenitor denunciante, bajo apercibimiento de ser suspendida en el ejercicio de la patria potestad, tenencia y /o régimen de visitas que pudiera corresponderle, en caso de incumplimiento”.

TE PUEDE INTERESAR