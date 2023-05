La modelo Gabriela Herrera habló sobre las críticas de Patricio Parodi, quien se mostró inconforme con el regreso de la bailarina a “Esto es guerra” para participar en el reality denominado “Baila conmigo”. De acuerdo a Parodi, Gabriela es una ‘bailarina que su complemento es la polémica”.

Esta descripción no le gustó nada a la joven de 22 años, quien no tuvo reparos en responderle con todo al “Pato” e, incluso le lanzó un sablazo a Luciana Fuster, pareja del guerrero, y le recordó su falta de ‘códigos entre amigas’.

¿Qué dijo Gabriela Herrera sobre Patricio Parodi?

“Ellos están acostumbrados a que la gente, o a veces piensan que, como (ellos) tienen más tiempo, les tienes que tener un respeto, ¡no! Yo soy súper directa y soy franca y creo que todos somos iguales y yo no tengo por qué maquillar las cosas a nadie. Si yo pienso en algo y opino algo de alguien, lo voy a decir tal cual es y, si les gusta o no, pues de verdad me da mucha pena. Me da mucha lástima por ellos, porque les gusta que la gente les engañe y no les digan las cosas frontalmente, en la cara. A mí me gusta que, cuando yo conozco una persona, sea quien sea, sea frontal. Si tienes algo que decirme, dímelo a mí y no lo digas a mis espaldas”, dijo Gabriela Herrera a La República.

“No están acostumbrados a un carácter como este, pero lamentablemente, pues, así soy yo y se tendrán que adaptar(…) Y también se acostumbran a las que no tienen códigos”, agregó en clara referencia a Luciana Fuster, quien estuvo en el ojo del huracán tras iniciar una relación con Patricio Parodi, expareja de su amiga Flavia Laos.