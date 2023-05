La modelo Natalie Vértiz no se quedó callada y respondió a las críticas que ha venido recibiendo en redes sociales por su desempeño como jurado del certamen de belleza “Miss Perú 2023″. Es que, múltiples cibernautas han expresado su rechazo por los gestos y actitudes que hizo la modelo mientras escuchaba a las competidoras.

“Qué creída, ni siquiera llegó al top”, “La cara de Natalie lo dice todo. Si tanto le aburre qué hace ahí”, “La caraza de Natalie Vértiz, por Dios. Más simpatía”, “Hubieran llamado a Janick Maceta”, “Qué engreída”, “Ni siquiera llegó al top-10″, fueron algunos de los cuestionamientos que dejaron los usuarios en un video que se viralizó en Tik Tok.

¿Qué dijo Natalie Vértiz a críticas por sus actitudes en entrevistas del Miss Perú 2023?

“¿'Nati’, por qué tenías la cara muy seria en la entrevista del Miss Perú?”, le cuestionó un seguidor. Ante ello, la conductora de ‘Estás en todas’ rompió su silencio y se defendió de las críticas.

“Amores, tomo muy en serio mi trabajo. Siempre que tengo que calificar, lo hago súper concentrada, porque necesito poner puntaje y observar claramente a la persona que se está presentando. Aquí estaba en Trujillo en un casting de Model of the Year Perú. No es novedad mi cara”, explicó Natalie en sus historias.

Qué dijo Natalie Vértiz a críticas por sus actitudes en entrevistas del Miss Perú. Foto: (Instagram/@msperu).

Resaltó también que no se le debería juzgar por sus expresiones sino por sus acciones.

“Soy una persona muy expresiva y, en todo caso, si debo ser juzgada por algo, debería ser por mis acciones, no por mi cara. Paz y amor para todos”, continuó.

