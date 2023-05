¡Uy! El certamen de belleza Miss Perú es uno de los concursos más difíciles y exigentes, pues las candidatas deberán mostrar diferentes habilidades y cualidades para ganarse la corona y representar al Perú en futuros concursos internacionales. En ese sentido una de las miembros del jurado, Natalie Vértiz puso en aprietos a la candidata Nathaly Terrones con una pregunta en inglés.

Como parte de la promo previa al certamen de belleza Miss Perú 2023, la organización hizo público algunas de las entrevistas que dieron las concursantes frente al jurado conformado por Romina Lozano, Karen Schwarz y Natalie Vértiz. Uno de los videos más comentados por los usuarios fue el de Nathaly Terrones pues protagonizó un tenso momento por no responder de manera fluida en inglés la pregunta de la ex Miss Perú.

Nathaly Terrones y su respuesta en inglés

Como se sabe Nathaly Terrones es una joven modelo, bombero voluntaria y graduada en Medicina Humana que se coronó como Miss Perú Lima Este y es una de las candidatas favoritas a ganar el certamen y representar al país. Sin embargo, como pudo verse le ingles no es el fuerte de la Nathaly, pues no puedo responder de manera fluida la pregunta de Natalie Vértiz y dejo ver un evidente nerviosismo.

La ex Miss Perú, Natalie Vértiz le consultó a la candidata sobre que haría en caso gane la corona de Miss Perú 2023, tomando en cuenta que estudió medicina humana. Aunque con dificultad, Nathaly Terrones pudo responder los cuestionamientos.

“Hay muchas cosas en las que me gustaría trabajar con el Miss Perú. Por supuesto, darle la voz a la gente que no la tiene . Cuando terminas de estudiar Medicina, tú trabajas en el extranjero... bueno, no en el extranjero, trabajas fuera de Lima. Hice esta clase de trabajo en Cusco, así que viví allí por un año. Y yo sé los problemas de… ¿cómo puedo decir esto? Las cosas de salud que no tenemos y ellos necesitan. Así que… me gustaría levantar mi voz en la salud y… para otros… para todo tipo de gente”, explicó la modelo.