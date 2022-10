La noche del 9 de octubre de 2022, Gabriela Herrera y Melissa Paredes se enfrentaron en un versus de baile en “El gran show”. La primera logró ganar pese a los esfuerzos de la polémica actriz.

Tanto Gabriela Herrera como Melissa Paredes bailaron ‘Mix Bombón, Después de la playa’, temas de Daddy Yankee y Bad Bunny. La primera en sorprender con su talento fue Gabriela Herrera.

Luego, Melissa Paredes hizo lo que pudo, pero no logró superar el talento de Gabriela Herrera. Belén Estévez dio como ganadora indiscutible a la bailarina.

“Yo respeto mucho y en realidad me gustó mucho lo que hizo Melissa, pero así, tanto como ella, nosotros también nos hemos esforzado y la gente no sabe, pero yo vengo luchando con una lesión, tengo un desgarre en la pierna izquierda que hasta ahorita me sigue doliendo, tengo el tobillo y aun así, a mí me encanta el baile y lo voy a seguir haciendo, ustedes saben que en esta pista evolucioné muchísimo”, dijo Gabriela Herrera.

“Tuve muy poco tiempo para ensayar, igual siento que dimos lo mejor en esta pista, igual que Melissa, que también la he visto bailar y yo sé que puede dar mucho más y siento que es muy lindo este reto que hemos tenido ambas”, acotó.

