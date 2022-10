¿Será? Gisela Valcárcel creó una gran expectativa con una promoción que lanzó sobre la nueva gala de “El Gran Show”. Y es que este sábado se presentaría una décima concursante que sería nada más y nada menos que Gabriela Herrera.

En ese sentido, la popular ‘Señito’ fue la que compartió mediante su cuenta oficial de Instagram, un video promocional de la última competidora de su reality, en donde se ve a la artista con ropa deportiva y ensayando para este fin de semana.

Sin embargo, un fan por medio de la cuenta de “Instarandula”, envió las evidencias de que Gabriela Herrera sería la nueva integrante de “El Gran Show”, pues la modelo no tuvo mejor idea que posar con la misma ropa de la promoción, en sus redes sociales.

“Uyyy, no tengo nada contra la niña guapa, pero la verdad esperaba un jale más interesante. Ojalá Melissa no se ponga a llorar de nuevo y a Gisela no se le ocurra una segunda parte de la catarsis para que ahora si la presenten”, dijo en un inicio Samuel Suárez.

Como se recuerda, la semana pasada en El gran show, quedó una de las participantes por presentar, pero el tiempo se quedó bastante corto debido a la presentación de Melissa Paredes, quien fue el gran jale de la temporada.

