La conductora Karla Tarazona descartó que Leonard León o Rafael Fernández hayan aportado para el alquiler de su nuevo departamento ubicado en el distrito de San Borja, lugar al que se mudó tras separarse de su esposo.

“Lo que yo siempre busqué es un lugar que sobre todo mis hijos estén cómodos, ellos son felices y yo también soy feliz por ellos”, dijo Karla Tarazona al programa Magaly TV La firme.

En ese sentido, el reportero preguntó si estaba pagando el alquiler, que sería de casi 5 mil soles, con los devengados de Leonard León: “Pero eso no cae todavía, pues, yo no puedo pagar con eso”, explicó Karla Tarazona.

“Yo trabajo en la radio, trabajo acá, en el canal, en Panamericana Televisión, tengo mis eventos, trabajo desde los 16 años y todo lo que pueden ver, sobre todo en lo que concierna a mis hijos, colegios, casa y todo, lo pago yo”, aclaró la conductora.

Karla Tarazona evitó hablar de las promesas que hizo Rafael Fernández: “De él no voy a hablar nada, siempre lo he dicho, guardo el mejor recuerdo”.

Sin embargo, la conductora aclaró que no recibió los 8 mil dólares de la garantía de la casa que compartían porque el contrato no estaba a su nombre, pese a que Rafael Fernández prometió que le daría ese dinero:

“Llegamos a una conciliación en el tema del carro, pero los otros temas en verdad, yo como siempre he dicho, mi mamá me parió sola y sola me hago”.

Fuente: ATV

