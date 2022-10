Se fue con todo. Karla Tarazona no se quedó callada y decidió enviarle su ‘chiquita’ a la pareja de Leonard León, Olenka Cuba, quien aseguró que la conductora se encontraría “obsesionada con manchar la imagen del cumbiambero” en medio de la batalla legal que enfrentan por sus dos hijos.

Y es que la conductora de ‘D’mañana’ tildó a la modelo de “mascota”, pues solo utilizaría sus redes sociales para rebotar los mensajes del cantante, quien no puede referirse a ella por temas legales.

“Como el señor no puede referirse a mi, manda a la mascota a insultar, a soltar todo su veneno contra mi. Solo decirle que suficiente castigo tiene con la pareja que está”, comenzó diciendo la presentadora.

En ese sentido, la exesposa de Rafael Fernández aclaró que el su supuesto triunfo del Leonard en el juicio por régimen de visitas, no tiene nada que ver con la gran su la de dinero que aún le debe por devengados.

“No sé qué celebra de verdad. Antes podía ver a sus hijos todos los días de la semana, con la nueva resolución, solo puede hacerlo hasta tres veces a la semana (...) ¿Cuál es su logro? Celebras un juicio que tú mismo te hiciste, que el juez te dé dos días... Ahora ni siquiera puedes llevártelos a dormir, no quiere entender que no me ganó ningún juicio, eso le pasa por utilizar abogado de canje, hay que pagar para obtener buenos resultados”, agregó fuerte y claro Tarazona.

