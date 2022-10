Este 5 de octubre de 2022, Olenka Cuba, la pareja de Leonard León, arremetió contra Karla Tarazona luego que el Poder Judicial decidió que se disponga un régimen de visitas para que el cantante visite a sus hijos. Y es que según la conductora, el resultado era obvio pues ella nunca le ha prohibido que vea los dos niños.

Sin embargo, fiel a su estilo, la pareja de Leonard León defendió al cantante: “De verdad que da risa como trata de seguir hablando mentiras jajaja. Si tanto dices que nunca prohibiste que no los vea? 1. Por qué no conciliaste a las dos conciliaciones que Leonard te invitó? Si era fácil que accedas a que Leonard los vea y estén más tiempo con él? 2. Por qué te alegraste en la primera instancia cuando tú la ganaste? Ni siquiera debiste haberte alegrado si tanto dices que no te negabas. 3. Y por qué hiciste una denuncia psicológica en contra de Leonard con sus niños? Denuncia que también está por archivarse”.

Según la ex ‘amiga’ de Gerald Oropeza, Karla Tarazona está obsesionada con destruir la imagen del padre de sus hijos: “Así es cuando la gente está obsesionada de querer dejar mal a Leonard. Cada mentira se le va cayendo”.

“Que le queda decir para no quedar mal. La mentira y el cinismo”, escribió.

“Y me olvidé... Mentir con decir que Leonard entregó un celular roto, solo por el objetivo de que él no se pueda comunicar con ellos y de pronto después de haber entregado el celular, 3 meses después aparece roto el celular? Saquen sus propias conclusiones. Hay pruebas de cada cosa que se dice”, señaló en otro post de Instagram Stories.

Foto: Instagram @olenkacuba4

