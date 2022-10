Fuertes revelaciones. Karla Tarazona sorprendió a propios y extraños al confesar el tenso momento que vivió con Gisela Valcárcel hace algunos años atrás, cuando recién se supo del ampay entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo, motivo por el que nunca más pudo pisar las instalaciones de América TV.

Todo se dio cuando Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, decidió cuestionarle su compañera sobre lo que se había murmurado en muchas ocasiones, de que la popular ‘Señito’ “le gritó en el set de televisión”.

“Hay muchas cosas que la verdad no he contado porque ya no vienen al caso, pero en esa época pasaron muchísimas cosas que, yo siempre dije que pase lo que pase, no pisaría ese lugar nunca más, ni nada que tenga que ver con la señora Gisela”, comenzó diciendo.

“Ya pasaron los años y con el papá de mi hijo, con Christian, tenemos una muy buena relación. Después de 6 años, él e incluso Isabel, salieron a pedir disculpas por lo que pasó en ese momento, y ya para mí ese tema está zanjado, pero si pasaron en el camino muchas cosas”, agregó la conductora de D’Mañana.

De acuerdo con lo que contó Karla, ella fue al programa “En Boca de Todos” para realizar su entrevista, cuando de pronto, Gisela Valcárcel se habría enterado de su presencia en América TV, por lo que mandó a que cambien de tema y detengan lo que estaba pactado.

“Fui a una entrevista, incluso estaba con un auspiciador y, cuando estábamos hablando del tema, ella (Gisela Valcárcel) entró al set y comenzó a levantar la voz por las cosas que se estaban hablando... Lo hizo detrás cámaras, termina la entrevista y yo años después yo no volví a regresar al canal”, confesó Tarazona.

