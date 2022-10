Karla Tarazona afilo su lengua contra Gisela Valcárcel, quien estrenó la nueva temporada de ‘El Gran Show’, el último sábado 1 de octubre. La conductora de televisión debatió con sus compañeros de “D’ Mañana” sobre la actitud de la ‘Señito’ contra Magaly Medina.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel lanzó frases de grueso calibre contra la ‘Urraca’, a quien causó de hacerle daño en los últimos 25 años.

Sin embargo, los usuarios en redes destacaron que la rubia ‘recicló' los ampays de Magaly e invitó a todos los faranduleros que han sido captados por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, como es el caso de Robotín, Melissa Paredes, Giuliana Rengifo y Dalia Durán.

¿Qué dijo Karla Tarazona? “(Magaly) no se hace la santa es directa, Gisela es ‘farisela’ cursi, va lanzando su veneno suavemente” , comentó la conductora de Panamericana TV, parafraseando el calificativo de ‘farisela’, creado por Rodrigo González para referirse a Gisela.

La exesposa de Rafael Fernández también consideró que Gisela es “ es incongruente con sus actos y con lo que dice”.

“Gisela se hace la buena y en realidad no es tan buena como ella predica” , agregó ‘Metiche’, Kurt Burneo.

Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Magaly

Gisela Valcárcel se sintió identificada con el drama mediático que vivió Melissa Paredes, ampayada en el programa de la ‘Urraca’ en una presunta infidelidad.

“Conozco lo que le ha sucedido a Melissa porque, en su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo ‘estúpida’ en cámaras. Le dieron la autoridad para de insultarme y agredirme (...) pero es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos vas a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarlas carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila, eres tú”, comentó.

