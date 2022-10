La cantante Thamara Gómez sorprendió a propios y extraños al arremeter públicamente contra el reality “El gran show”, conducido por Gisela Valcárcel. Según la ex Corazón Serrano, basta ser escandaloso para ser parte del programa de América Televisión.

A través de Instagram Stories, Thamara Gómez se burló del estreno de la nueva temporada de “El gran show” de la siguiente forma: “Hoy en día hay que hacer un súper escándalo en el Perú para estar en un reality de show. Que viva el Perú, cara****”.

Foto: Instagram @thamara_gomez_oficial

Poco después, Thamara Gómez aseguró que no es “envidiosa” pues, de hecho, la convocaron hasta tres veces para ser parte de este programa: “Y no vengan a decirme que soy una envidiosa que porque no me llaman y todo eso. Me llamaron 2 veces pero por motivos personales no lo hice y la otra vez que me llamaron en total no me confirmaron al 100% porque quisieron meter a otra persona que en su momento tuvo un escándalo muy grande”.

“Solo diré que no parece un concurso sino ya un circo. Deben darle oportunidad a muchos amig@s musicales que hace años se dedican a la música, siempre con los mismos de siempre, ya ni ganas de verlo”, sentenció Thamara Gómez.

Foto: Instagram @thamara_gomez_oficial

