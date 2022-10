La cantante Angie Chávez se sumó a los miles de usuarios que han expresado su rechazo a la nueva temporada de “El gran show”, programa conducido por Gisela Valcárcel y que convocó a los rostros más polémicos de la farándula.

" No estoy criticando el formato que por cierto ya es conocido de hace mucho tiempo atrás... aquí y en diferentes países, ver artistas bailando es normal y es chévere. Pero en esta ocasión se han encargado de juntar a todos los faranduleros que dieron que hablar estos días... no con la finalidad de hacerlos bailar o competir... sino de meterse en sus vidas privadas”, escribió la ex Son Tentación en Instagram Stories.

“Antes me agradaba el programa... “El gran show”, “El artista del año” porque era la lucha de personas mediáticas por demostrar su talento... sin embargo, esta temporada parece el especial de Magaly TV”, se lee en el post de Angie Chávez.

Foto: Instagram @angiechavez_oficial

La salsera indicó que miles de peruanos piensan como ella, pero no todos se atreven a decirlo en las redes sociales: “No vengan con que... qué envidiosa ni tonterías, porque sé que no soy la única que piensa lo mismo, pero yo sí lo escribí en mis redes”.

“Normalmente los fines de semana no veo tv porque trabajo todo el día sábado, pero hoy me quedé en casa por ley seca, así que dije ‘vamos a ver qué encontramos’ y chin!”, acotó.

Además, Angie Chávez pidió a los fanáticos de Gisela Valcárcel que no la ataquen: “Es un comentario, no sé por qué hay quienes se pican tanto”.

Foto: Instagram @angiechavez_oficial

