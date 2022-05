La ex Son Tentación Angie Chávez reveló que una vecina la acusó de maltrato infantil luego que protagonizó una pelea con su hija de 13 años. Tras el episodio, un agente de la PNP se hizo presente en el hogar de la cantante para supervisar la situación.

Según Angie Chávez, su hija le hizo un berrinche y ella respondió con gritos, lo que alertó a su vecina: “Marymar es una hermosa niña de 13 años... una niña buena, talentosa, pero con un carácter sumamente fuerte!!! A la que yo siempre he consentido, le he dado de todo y muchas veces hasta trato de entender su complicada edad... Hoy, durante la tarde, por algún motivo, Marymar me respondió de mala manera durante un berrinche (clásico de una niña de 13 años) a lo cual yo como mamá levanté la voz para corregir lo que era una malcriadez... No sé cómo escucho en mi ventana la voz de una mujer a la que no conozco, pero que vendría a ser mi vecina, diciéndome que deje de maltratar a mi hija!”.

En lugar de explicar la situación a su vecina, Angie Chávez la enfrentó y empezó a pelearse con ella, a quien llamó “metiche”: “no sabía si reírme o enojarme con aquella mujer metiche que ni siquiera alcanzaba a ver por la ventana, pero que me acusaba de algo que no hacía... En ese instante Mar se calló porque se dio cuenta que un berrinche pude ocasionar problemas innecesarios por no saber simplemente respetar y callarse”.

Incluso, Angie Chávez admitió que debió golpear a su hija, aunque aseguró que no lo hizo: “La señora me amenazaba diciendo “voy a llamar a la policía a denunciarla por maltrato” a lo que dije “llame al presidente si quiere, pero tú de metiche no me vas a enseñar a criar a mi hija” (a la cual lo peor de todo no le había tocado un pelo), aunque debí hacerlo hecho”.

La cantante admitió que tuvo una reacción poco común con su hija y se excusó afirmando que “nadie” enseña a ser madre: “Quienes me conocen saben que soy una mamá excesivamente consentidora y que cometo el error de muchas veces pasar por alto berrinches y cosas... Sin embargo, como madres no siempre vamos a tolerar malcriadeces y vamos a ir pidiéndole a nuestros hijos “mi amor, cálmate por favor”, nadie nos enseña a ser mamás ni mucho menos”.

Minutos después de la pelea con su vecina, un agente de la PNP se hizo presente. Cuando se fue, la ex Son Tentación volvió a buscar a su vecina para enfrentarla: “Muy amablemente el señor policía entendió todo y se retiró. Automáticamente subí a tocarle la puerta a la vecina metiche y ya ustedes se imaginarán todo lo que pude haberle dicho, ya que detesto que me digamen y que pongan en tela de juicio mi manera de ser como mamá o la manera en que crío a mis hijas. La señora acabó por cerrarme la puerta”.

“Después de este acontecimiento Marymar se disculpó y prometió no volver a comportarse más sino tendría que ir a visitar a su mamá al penal de Santa Mónica”, indicó Angie Chávez.

Foto: Instagram @angiechavez_oficial

Foto: Instagram @angiechavez_oficial

Foto: Instagram @angiechavez_oficial

