Gisela Valcárcel no se quedó callada y decidió hacerse cargo de las fuertes palabras que tuvo para Magaly Medina, quien aseguró viene “haciendo mucho daño” con el contenido de su programa.

Y es que la popular ‘Señito’ se mostró bastante tranquila al conocer que la ‘Urraca’ la habría tildado de “doble moral”, y hasta aseguró que espera con ansias la respuesta que le dará este lunes en la noche.

“Sabía que me vería, sé que todo su equipo me ha visto. De eso se trata, que ella escuche lo que muchos pensamos, y si eso le da rabia, es algo que debe manejar y también espero todos sus dardos mañana (hoy) como hace más de 20 años. Yo no la veré, pues no lo hago nunca, pero sé lo que hace y hasta lo que va a decir antes de que salga”, dijo para Trome.

Por otro lado, Gisela también justificó el por qué se habría dirigido explícitamente a Magaly durante los primeros minutos de su programa. Según la rubia conductora está “cansada” de los insultos y agresiones que viene recibiendo por parte de la figura de ATV.

“No me gusta hablar de Magaly ni de nadie, pero es claro que sí tengo que hablar sobre los insultos y agresiones públicas sin medida, y muchas veces sin pruebas de lo que dice. En la gala fue propicio el tiempo al ver la agresión contra mujeres que hoy tengo en el show”, expresó.

