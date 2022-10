Melissa Paredes grabó una polémica entrevista con Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, tras su presentación en la primera gala de ‘El Gran Show’, el último sábado 1 de octubre.

Y es que, aunque se entiende que la conversación fue en tono de broma, Melissa Paredes aprovechó para lanzar sus dardos contra Ethel Pozo y Janet Barboza, sus antiguas compañeras de ‘América HOY’.

“Lo siento pero no tengo nada que hablar con ustedes” , le dijo Melissa a Edson al inicio de la entrevista.

‘Giselo’ cuando quiso invitar a Melissa Paredes a ‘América HOY’ para que converse con Janet y Ethel, ella comentó: “ De esas ni me hables. Me explicas esa hipocresía de las pancartitas” , en referencia a las pancartas donde Ethel prometió no llorar si Melissa bailaba en El Gran Show.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre Ethel y Janet?

Melissa Paredes dijo que no podía hablar mal de Ethel Pozo, pero dejó entrever que le incomoda que no apruebe a su novio Anthony Aranda.

“No puedo decirle nada malo, me da cólera, cuando ella habla de mi novio como que ‘ahhh se hace, ¿no?’”, dijo sobre Ethel.

De Janet Barboza prefirió quedarse callada, pero lanzó un misil, al recordar que la despidieron cuando salió su ‘ampay’ con el bailarín ‘Activador’: “yo de verdad y no es broma, te voy a dar la espalda como me la dieron a mi”

