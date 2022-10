El programa “Amor y Fuego” difundió, este lunes 3 de octubre, el ampay de Rodrigo Cuba bailando pegadito con una misteriosa jovencita en Piura. Según se pudo ver en el video, el jugador del Sport Boys habría decidido irse de fiesta con sus amigos, luego de perder 3 a 0 con Atlético Grau.

¿Qué dijo el ‘Gato’ Cuba sobre el ampay? Al ser consultado por el reportero de Willax TV, el popular ‘Gato’ Cuba decidió guardar silencio y solo optó por poner un rostro desencajado. Él se encontraba de la mano con Ale Venturo, su actual pareja y quien además está embarazada.

“Hay imágenes de eso cuando la besas a la chica en el cuello y estás perreando con ella” , fue una de las preguntas del periodista al exesposo de Melissa Paredes.

Qué dijo Peluchín sobre el ampay del ‘Gato’ Cuba

Rodrigo González resaltó que el video del ‘Gato’ Cuba muestra el lado oscuro del futbolista, quien había quedado como una víctima tras la infidelidad de su exesposa Melissa Paredes.

“Esos son los peores, los moquitos muertos son los peores. Ahora no sabemos si es más rata que gato porque hacerle eso a una mujer embarazada es complicado, nosotros no somos los que tenemos que cuidar el momento delicado que está pasando (Ale Venturo) ¿Estaba realmente enamorado de Ale o eso era lo que nos quería hacer creer. Un hombre enamorado no hace eso a su pareja y menos por el momento que atraviesa” , cuestionó Peluchín.

