Magaly Medina se mostró totalmente indignada con Rafael Fernández, quien se comprometió públicamente a seguir pagando el colegio de los hijos de Karla Tarazona. Sin embargo, el empresario no cumplió y no les entregó el fideicomiso y los 8 mil soles que prometió.

“Lo que yo estaba pensando es hacer un fondo porque valen la pena, no solo son inteligentes, son cariñosos (...) Básico y fundamental es su educación y es algo que yo puedo regalarles a ellos”, había prometido el ‘Rey de los Huevos’.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Rafael Fernández?

“Cuando recién se separaron, el rey de los huevos nos dijo que les iba a hacer un fideicomiso, a esos chicos les tengo mucho cariño, pero de fideicomiso nada, con las justas le pasó la camioneta a nombre de ella”, manifestó Magaly Medina en un inicio.

“A veces la gente quiere vender una imagen, quedar bien con el público, sin embargo, todas las promesas son de la boca para afuera, yo pensé que él iba a cumplir realmente con cada cosa que decía, pensé que tenía un cariño genuino, auténtico por los hijos de Karla Tarazona, que le habían ganado su corazón, yo dije este hombre es un mal marido, pero es un buen padre, un buen padre para sus hijos y para los hijos de Karla. Mentira, uno no debe confiar en nadie, ni en la cara de buena gente de alguien ni en las promesas que hacen públicamente porque realmente se muestran como son es con sus actos. La gente realmente vale porque lo hace no por lo que promete, no por las palabras que dice” , agregó.

