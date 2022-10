La noche de este viernes 8 de agosto de 2022, Magaly Medina se refirió una vez más a Giuliana Rengifo, quien se mostró súper indignada y ofendida por la última ‘chapa’ que le habría puesto la periodista de espectáculos en su programa ‘Magaly TV, La Firme’.

Según la ‘Urraca’, nunca insultó a la cumbiambera y aseguró que no señaló a nadie en específico como ‘pelandusca’. Como se sabe, ‘pelandusca’ significa ‘prostituta barata.

“A quien le caiga el guante que se lo chante porque en este programa nosotros no mencionamos nombres, el que quiera llamarse ‘run runa’, el que quiera adjudicarse algunos de los apelativos, de los adjetivos, sustantivos que yo uso en este programa es su problema ” , comentó Magaly Medina en un inicio.

“Acá hablamos de un montón de fulanas, fulana, por cierto es un sinónimo de pelandusca también, es una palabra castiza, una palabra como bataclana. Cuidado que el uso de las palabras depende de los sitios donde se usen y como se usen, yo no he dicho que pelandusca es fulana de tal. Pelandusca es genérico, fulana es genérico, lagartas es como decir es run runas, la que se siente run runa es su problema, acá nosotros no señalamos a nadie” , agregó.

TE PUEDE INTERESAR