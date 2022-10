Hace unas semanas, Andrea San Martin y Sebastián Lizarzaburu asombraron a toda la farándula local al anunciar oficialmente su separación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Sin embargo, existen rumores de que ambos modelos podrían reconciliarse.

Las sospechas sobre esta unión vuelva a concretarse, empiezan por algunos detalles que dio a conocer la periodista Kathy Sheen en su plataforma. Y es que, la ‘Ojiverde’ celebró este 5 de octubre de 2022 su cumpleaños número 33 y al parecer, el ‘Hombre Roca’ habría estado presente en dicha celebración.

¿Andrea San Martin y Sebastián Lizarzaburu se reconciliaron?

Aunque realmente ninguno hace mención de estar en compañía del otro en la reunión de la ‘mamá influencer’, la periodista de espectáculos se tomó el trabajo de hacer comparaciones y teorías.

En las fotografías se habría evidenciado que Andrea San Martin y Sebastián Lizarzaburu se habrían encontrado en el mismo lugar, aunque ninguno hizo mención.

“Puede ser que por ahí se haya colado Sebastián y no haya querido salir en ninguna toma y ninguna fotito para que la gente no siga hablando. Andrea dijo que no cerraba la puerta de una reconciliación con Sebastián entonces ¿le habrá dado el verdadero regalo? ¿Será que se puede dar otra oportunidad”, comentó Kathy Sheen tras ver las imágenes que confirmarían que Andrea y Sebastián estuvieron juntos en el cumpleaños de la modelo.

Fotos y Video: (Instagram/@kathysheenok, @mama.porpartidadoble)

