Andrea San Martín decidió romper su silencio tras su inesperada separación con Sebastián Lizarzaburu. Y es que la modelo se refirió a la posibilidad de volver a darse una oportunidad en el amor.

Todo se dio durante la última edición de “América Espectáculos”, donde la empresaria reveló que por el momento se encuentra soltera y muy enfocada en sus niñas, sin embargo, no descartó que pueda tener una nueva pareja en un futuro.

“Va a ser complicado, mis hijas están chiquitas, no tengo tiempo y digamos que las expectativas de lo que yo tengo, de lo que deseo a nivel sentimental, como pareja, los estándares están complicados. No hay mucho de lo que quiero en este momento. Si hay alguien que venga, va a tener que pisar fuerte, me va a tener que descuadrar y mover el piso de una manera que yo diga: ‘manya, existía ese hombre’”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ’ojiverde’ que, durante su vida, la única pareja estable que ha tenido por un largo periodo ha sido el popular ‘Hombre roca’, por lo que no ha tenido la oportunidad de conocer a más personas.

“Ni se me acercan, si se ponen a revisar cosas pasadas, la única pareja estable ha sido Sebastián, entonces son como 10 años de transición entre nosotros y no he tenido la oportunidad de conocer a otras personas... Me la daría quizás, no descarto aceptar invitaciones a salir, pero creo que será complicado”, finalizó diciendo.

La influencer Andrea San Martín terminó su corto romance con Sebastián Lizarzaburu y llegó a un acuerdo con Juan Víctor Sánchez, pero asegura que no necesita hacer un mea culpa pues “no se arrepiente de nada”. (Fuente: América TV)

