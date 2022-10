La influencer Andrea San Martín terminó su corto romance con Sebastián Lizarzaburu y llegó a un acuerdo con Juan Víctor Sánchez, pero asegura que no necesita hacer un mea culpa pues “no se arrepiente de nada”.

En diálogo con América Espectáculos, la ‘ojiverde’ se excusó con su edad al hablar de los escándalos que protagonizó: “Yo creo que he cometido los errores que he tenido que cometer para la edad que tenía en su momento, no me culpo absolutamente de nada de eso porque siento que son cosas que me tenían que haber pasado solamente que bueno, digamos, en pantalla, pero quizá hubiera hecho lo mismo si hubiera estado fuera de pantalla”.

Andrea San Martín, quien protagonizó escándalos con los dos padres de sus hijas, quienes la acusaron de no permitirles ver a sus niñas con libertad durante largos periodos, dice no estar arrepentida: “No me arrepiento de nada de lo que he vivido y nada más agradezco el aprendizaje y todo lo que me ha servido para hoy en día estar así”.

Sin embargo, la ‘ojiverde’ espera mejorar la relación con los padres de sus hijas: “Creo que todavía me faltan algunas cositas, de todas maneras, pero dentro de todo estoy tranquila, estoy bien, estoy tranquila. Yo creo que podemos llegar a mucho más, tengo muchas expectativas de aquí en adelante a nivel familiar, dejar que simplemente las cosas tomen su curso, su tiempo, mientras exista un compromiso, un compromiso sobre todo de querer mejorar siempre, yo creo que se puede lograr mucho más”.

De otro lado, Andrea San Martín dijo estar muy emocionada por cumplir 33 años: “Yo siempre disfruto mis cumpleaños, me encanta celebrar mis cumpleaños, me emociono un mes antes, ya estoy diciéndole a todo el mundo ‘falta un mes para mi cumpleaños, por si acaso me encantan las sorpresas, me gusta esto, quiero esto’, yo soy una niña más cuando se trada de mi cumpleaños”.

Fuente: América Televisión

