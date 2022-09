Andrea San Martín se presentó este jueves 22 de setiembre en ‘En Boca de Todos’ donde habló del fin de su relación con Sebastián Lizarzaburu , padre de su primera hija.

Esta vez, la influencer dio algunos detalles sobre los motivos que provocaron su ruptura con el ‘Hombre roca’. “¿Tienes un carácter difícil, insoportable y eso habría aburrido a Sebastián?” , fue una de las preguntas que le hizo Ricardo Rondón.

La popular ‘Ojiverde’ aceptó que tiene un carácter difícil ante sus parejas: “VERDAD. Yo si considero que con los años me convertí en una persona con ciertas expectativas para con mi pareja”.

Sin embargo, negó que haya sido una mujer “tóxica” en la última etapa de su romance con Sebastián Lizarzaburu.

“Creo que soy una mujer exigente porque he trabajado desde que tenía 24 años en televisión, desde que comencé, en adelante he logrado muchísimas cosas y me siento orgullosa de mi, en la mujer que me he ido convirtiendo, como madre, como mujer” , comentó.

