“¿Sigues amando a Sebastián Lizarzaburu ?”, fue la contundente respuesta que no pudo esquivar Andrea San Martín en el programa “D’ Mañana”, que conducen ‘Metiche’, Karla Tarazona y Adriana Zubiate.

Y es que su respuesta quedó al aire cuando le preguntaron lo mismo hace unos días en ‘En Boca de Todos’. Esta vez, la influencer fue clara y directa.

“Yo a Sebastián lo veo de una manera en la que no voy a ver a otro hombre, probablemente, en muchísimo tiempo. Eso no quiere decir que una relación esté obligada a funcionar. Mi cariño está con él y seguirá estando con él por el resto de mi vida” , sostuvo.

En otro momento, le preguntaron si estaría dispuesta a viajar con su expareja, padre de su primera hija. Aunque no lo descartó, dijo que esa situación no se daría pronto.

“Yo creo que por ahora no estoy tan segura, tenemos que acomodarnos al nuevo momento en que vamos a empezar a vivir. Pero quién sabe, mañana más tarde... nosotros tenemos una buena relación (...) Lo importante es acomodar las nuevas etapas, aclimatarnos y después, creo que sí (viajaríamos), no habría ninguna problema, Pronto no creo”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR